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«Трактор» и «Металлург» интересуются Обе-Кюбелем. Экс-форвард «Вашингтона» предпочел бы переход в «Динамо» Минск или «Барыс» (Михаил Зислис)

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, « Трактор » и « Металлург » заинтересованы в Николя Обе-Кюбеле.

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