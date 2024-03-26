Минэк предложил дать льготы бизнесу в граничащих с Украиной регионах

Минэкономразвития предложило предоставить налоговые льготы бизнесу в граничащих с Украиной регионах. Согласно законопроекту, на них планируется распространить режим свободной экономической зоны, который сейчас действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.