Минэк предложил дать льготы бизнесу в граничащих с Украиной регионах

Минэкономразвития предложило предоставить налоговые льготы бизнесу в граничащих с Украиной регионах. Согласно законопроекту, на них планируется распространить режим свободной экономической зоны, который сейчас действует в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)