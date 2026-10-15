“A list obtained by The Washington Post reveals all the major donors to President Donald Trump’s White House ballroom project, including previously undisclosed contributors who have benefited from regulatory decisions, government contracts and, in one case, a pardon for a family member,” the Washington Post reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым