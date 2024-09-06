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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» из-за игры Умярова приостановил работу над трансфером Глебова. Сумма с «Ростовом» согласована – 8-10 млн евро (Иван Карпов)

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что главный тренер Деян Станкович доволен выступлениями Наиля Умярова, а потому руководство красно-белых пересмотрело свое отношение к покупке капитана «Ростова», несмотря на согласованную сумму (около 8-10 млн евро).

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