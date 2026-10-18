Царьград ФОТО: коллаж Царьграда Таков был план врага. Что будет после госпереворота в России? Михалков показал документы, какое будущее готовили все нам сбежавшие "люди с прекрасными лицами.
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Следует понять к кому сейчас обращены призывы "сбежавших за границу" после вынужденного начала СВО? Рассчитывать на "белоленточников" как в 2012 году на Болотной площади уже не приходится.
Переворот в "верхних эшелонах власти" также маловероятен.
Есть "очернители" у нас (не путать с теми кто показывает проблемы и предлагает как их можно решить), но это малочисленная группа граждан без активной жизненной позиции, "всепропальщики" это "пассив".
О, - заносчивый дедушка решил открыть Америку?
А, что в России закончились ледорубы, и перевелись потомки Судоплатова?
Если бы отменили Мораторий на отмену смертной казни, то вся эта « нечисть» канула бы реку небытия», а не жировала за рубежом на украденнве миллиарды и не наводила смуту. Еще бы не мешало « прошерстить ряды смутьянов» в России, не давая им возможности « смыться за рубеж с украденными миллиардами», а отправив по назначению- на урановые рудники.
А КАК должны поступать с предателями Родины имеющими связи и знающими государственные секреты, побывавшие на вершинах власти, но не добившиеся из-за своего эгоизма признания и должного внимания к своей персоне? Да Сталина у нас не хватает
Кто же ПОЗВОЛИЛ, что подобные события могут развиваться в России?
Эх
предательство чиновников стала нормой --началось с ГОРБАТОГО утвердилось при АЛКАШЕ ---лечится эта болезнь конфискацией полной даже не только у родственников но и ближайшего окружения - ну а потом после очистки лет через пять расстрел --как контрольный выстрел и следить за всеми теми кто под пишется в оправдании --шить перчатки работягам до прояснения в мозгах ---ДРУГОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРИДУМАНО