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    Г А З -- как газ а рынок есть рынок . А в России газа не меренно так как и в Украине . Но в последнего ума не...В США назвали рос...
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Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной

ЮНИСЕФ изучил ситуацию с доступностью чистой воды в регионах, где проходят военные конфликты; Исламабад хочет изменить парадигму отношений с США; Нигерия получила пакистанские истребители JF-17; Пакистан отверг возможность предоставления США военно-воздушных баз; Исламабад и Буэнос-Айрес будут расширять взаимную торговлю и деловые связи — об этих и других событиях последней недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня» .

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