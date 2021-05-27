Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной

ЮНИСЕФ изучил ситуацию с доступностью чистой воды в регионах, где проходят военные конфликты; Исламабад хочет изменить парадигму отношений с США; Нигерия получила пакистанские истребители JF-17; Пакистан отверг возможность предоставления США военно-воздушных баз; Исламабад и Буэнос-Айрес будут расширять взаимную торговлю и деловые связи — об этих и других событиях последней недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня» .