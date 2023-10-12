Сектор с газом: Путин сравнил российскую экономику с европейской

«А у нас в квартире газ. А у вас — падение уровня жизни населения на 1,2%». Перефразируя строчки из стихотворения Михалкова, можно передать смысл слов Владимира Путина на Российской энергетической неделе-2023.
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