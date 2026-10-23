Животное вело себя агрессивно и представляло опасность для людей. Для устранения угрозы на место выехал государственный охотничий инспектор, который вместе с местными охотниками вытеснил хищника за пределы деревни.
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