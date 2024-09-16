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В роботах увидели решение одной из проблем российской экономики

В роботах увидели решение одной из проблем российской экономики

Минпромторг: на развитие робототехники потратят 350 миллиардов рублей Около 350 миллиардов рублей запланировали выделить власти России на федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства».

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