В роботах увидели решение одной из проблем российской экономики

Минпромторг: на развитие робототехники потратят 350 миллиардов рублей Около 350 миллиардов рублей запланировали выделить власти России на федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства».
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