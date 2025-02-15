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ВСУ за сутки потеряли более 280 военных на Курском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 280 военных на Курском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих на Курском направлении, сообщает Минобороны России. Ранее стало известно, что элитный 501-й батальон морской пехоты ВСУ вывели из Суджанского района из-за больших потерь.

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