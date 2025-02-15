ВСУ за сутки потеряли более 280 военных на Курском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих на Курском направлении, сообщает Минобороны России. Ранее стало известно, что элитный 501-й батальон морской пехоты ВСУ вывели из Суджанского района из-за больших потерь.
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