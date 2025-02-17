В Курской области будут судить украинских боевиков, убивавших мирное население

<p style="text-align:justify"><strong>Сотрудники СК завершили следственные действия по уголовному делу в отношении военнослужащих 225 отдельного штурмового батальона ВФУ Артема Мироненко, Олега Патабенко, Владимира Добижа и 103 отдельной бригады территориальной обороны Сергея Козуба.
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