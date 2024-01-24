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Суд отказывается снять дополнительное наказание с сына бывшего мэра Тулы

Суд отказывается снять дополнительное наказание с сына бывшего мэра Тулы

Тульский областной суд в январе этого года рассмотрел апелляцию адвоката Дмитрия Прокопука на решение Советского районного суда, согласно которому предпринимателю отказали в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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