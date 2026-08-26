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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЛАСК за 59 минут отыгрался с 0:4 по сумме двух матчей с «Селтиком» и впервые вышел в ЛЧ. В лайве на камбэк австрийцев давали 100.00

ЛАСК сделал камбэк с 0:4 в противостоянии с «Селтиком». Австрийский клуб крупно проиграл шотландцам (0:3) в гостях в первом матче квалификационного раунда плей-офф.

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