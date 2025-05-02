«Урод»: Иосиф Пригожин ответил блогеру, который в соцсетях оскорбил Валерию

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на оскорбления в адрес певицы Валерии со стороны украинского блогера и журналиста Дмитрия Гордона* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).