«Урод»: Иосиф Пригожин ответил блогеру, который в соцсетях оскорбил Валерию

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на оскорбления в адрес певицы Валерии со стороны украинского блогера и журналиста Дмитрия Гордона* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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