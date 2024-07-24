ТАСС: В Думе предложили Центробанку изобразить на купюрах освобожденные города

Первый заместитель руководителя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова из партии Справедливая Россия, направила письмо председателю Центрального Банка Эльвире Набиуллиной с инициативой, суть которой заключается в нанесении на обновленные российские банкноты и монеты изображения погибших героев специальной военной операции на Украине и освобожденных в ходе СВО городов.
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