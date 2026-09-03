Президент США намерен взыскать с европейцев потраченные его предшественником на помощь Украине деньги.
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Во во ... И России нужно посчитать, сикока она потратила на укродармоелов и выставить счёт за прошедшие 30 лет ... И за дешёвые энергоресурсы и за аренду крыма и за переданные Лениным русские области. ... А затем вернуть всё это взад)))