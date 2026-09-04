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Мировое обозрение

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«Полная неразбериха»: В ЕС назвали причину угроз Зеленского гражданской авиации России

«Полная неразбериха»: В ЕС назвали причину угроз Зеленского гражданской авиации России

Кипрский журналист Алекс Христофору предложил неожиданное объяснение резких заявлений Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.

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