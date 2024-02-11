Экс-игрок Попов: если "Зенит" не станет чемпионом, то Семаку будет тяжело

Бывший защитник казанского "Рубина" Алексей Попов рассказал, при каком условии петербургский "Зенит" может уволить главного тренера команды Сергея Семака, а также предположил, кто из специалистов может сменить его на этом посту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии