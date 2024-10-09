Кабриолет Mini Cooper перешел в новое поколение[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Переход бензинового семейства Mini Cooper в новое поколение завершен: вслед за трехдверным и пятидверным хэтчбеками представлена третья и последняя разновидность с кузовом кабриолет.
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