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Ряд нефтяных компаний России перенесли плановые ремонты НПЗ для насыщения рынка

Ряд нефтяных компаний России перенесли плановые ремонты НПЗ для насыщения рынка

Некоторые нефтяные компании перенесли плановые ремонты НПЗ для насыщения российского рынка, сообщили в пресс-службе правительства.

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