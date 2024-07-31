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9 вдохновляющих образов женщин старше 50, которые не боятся быть модными

9 вдохновляющих образов женщин старше 50, которые не боятся быть модными

Красота и стильБольше по теме Вкус не имеет срока годности, а чувство стиля только крепнет с годами. Все чаще женщины старше 50-ти становятся иконами стиля, вдохновляя своим примером и доказывая, что возраст теперь – это не проводы на покой.

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