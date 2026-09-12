Астраханская осень зависла в режиме «лето»

Астраханская погода снова взяла паузу, отказываясь сдавать позиции календарным похолоданиям. Завтра астраханцев ждет небольшая облачность без осадков.
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