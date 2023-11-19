Порнозвезда мечтает стать президентом Украины

Надежда

Я удивляюсь, почему очередность нарушена! Сначала нужно было проститутку выбрать(деньги в казне появились бы и выросли горой до небес!)), а потому уже выбрали бы зеленого нарика, он уже и подчистил бы... эту "гору")🤭