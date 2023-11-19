Украинская ртомработница порнозвезда Майя Коноваленко aka Nancy A влетела в пятницу с громким заявлением: Все украинские мужчины должны идти на войну и кто прячется от призыва — слизняки, а украинские порномодели, которых полно по миру, должны помогать ВСУ, чем могут.
Порнозвезда мечтает стать президентом Украины
Комментарии
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Надежда
Я удивляюсь, почему очередность нарушена! Сначала нужно было проститутку выбрать(деньги в казне появились бы и выросли горой до небес!)), а потому уже выбрали бы зеленого нарика, он уже и подчистил бы... эту "гору")🤭
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11 час.
Геннадий Бережнов
По одному показателю Киев обошёл ЕС и готов к вступлению - порно активность населения! Таким и должен быть там новый президент. А войдут в ЕС и обучат их достижениям в профессии!
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6 час.
басурманин шкодник
Видно зеля плохо ртом выпрашивает,надо глубже просить...
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4 час.
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