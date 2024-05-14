Генеральный директор «Автобана» получил престижную государственную награду

29 марта, в рамках заседания коллегии Минтранса, состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград, в ходе которой первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов вручил генеральному директору строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Алексею Андрееву медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.