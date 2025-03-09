Подполковник Коробов прикрыл собой сослуживца и получил осколочное ранение

Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли сосредоточенный огонь из танка, с применением ударных FPV-дронов по российским формированиям, подполковник Александр Коробов, прикрывая группу, метким огнем из стрелкового оружия уничтожил беспилотник.
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