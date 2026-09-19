Глава ЦИК Мали: выборы в РФ организованы на высоком уровне

Высокий уровень организации выборов депутатов Госдумы РФ отметил председатель Независимой комиссии по управлению выборами (AIGE) Мали Мустафа Сиссе, 18 сентября сообщает РИА Новости.
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