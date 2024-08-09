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Секс с роботами и никакой моногамии: эксперты рассказали о любви в будущем

Секс с роботами и никакой моногамии: эксперты рассказали о любви в будущем

Похоже, что времена моногамии прошли окончательно и бесповоротно. По мнению сексологов, со временем "друзей с привилегиями" станет только больше и, что интересно, в списке партнеров появятся эльфы и инопланетяне.

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