Стали известны российские цены на новый богато оснащенный кроссовер

Китайская марка VGV определилась с российскими ценами на кроссовер U70 Plus. Клиентам предложат две комплектации – за 2 471 860 и 2 575 836 рублей.
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