Риттер: НАТО говорит Киеву, что лучшего момента заключить мир не будет

РИА Новости/БелТА/Максим Гучек Североатлантический альянс (НАТО) лишь номинально оказывает помощь Украине и тайно призывает Киев заключить мир сейчас, потому что лучшего момента уже не будет, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
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