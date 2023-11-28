Риттер: НАТО говорит Киеву, что лучшего момента заключить мир не будет

РИА Новости/БелТА/Максим Гучек Североатлантический альянс (НАТО) лишь номинально оказывает помощь Украине и тайно призывает Киев заключить мир сейчас, потому что лучшего момента уже не будет, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.