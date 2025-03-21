Проекты грузовых БПЛА серии WingedBull WingedBull в полётеВ настоящее время в нашей стране разрабатывается масса проектов беспилотных летательных аппаратов разного назначения.
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Проекты грузовых БПЛА серии WingedBull WingedBull в полётеВ настоящее время в нашей стране разрабатывается масса проектов беспилотных летательных аппаратов разного назначения.
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