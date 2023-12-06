Хроника работы спасателей Мангистау за прошедшую неделю

С 27 ноября по 2 декабря подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 34 раза выезжали по тревоге, в том числе два раза на пожары, 18 - на случаи горения и 12 - на проведение аварийно-спасательных работ и на два неподтвержденных вызова.