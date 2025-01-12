Эфиопия запустила новую фондовую биржу впервые за 49 лет

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил об открытии Эфиопской фондовой биржи. После 49 лет бездействия биржа станет платформой для эфиопских и иностранных инвесторов, стимулируя экономический рост страны и укрепляя её финансовую систему.