Зачем в СССР все столы накрывали клеёнкой

Elena Dmitrieva

В нашей семье в советские времена по праздникам пользовались скатертями, а на кухонный стол ничего не стелили. Он и так был покрыт пластиком. Позже , уже в моей семье тоже не было принято ими пользоваться. На мой взгляд это не гигиенично и некрасиво.