Во времена Советского Союза простота и практичность были неотъемлемыми чертами повседневной жизни. Именно поэтому на каждом советском столе можно было встретить клеенчатую скатерть.
Зачем в СССР все столы накрывали клеёнкой
Комментарии
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Светлана
Живу в Италии, у всех столы на кухне накрыты клеёнкой.)
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1 д.
Elena Dmitrieva
В нашей семье в советские времена по праздникам пользовались скатертями, а на кухонный стол ничего не стелили. Он и так был покрыт пластиком. Позже , уже в моей семье тоже не было принято ими пользоваться. На мой взгляд это не гигиенично и некрасиво.
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11 час.
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