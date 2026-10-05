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Алхимия формы: гид по выставке «Врубель. Рождение нового искусства»

Алхимия формы: гид по выставке «Врубель. Рождение нового искусства»

Всероссийский музей декоративного искусства открыл выставку «Врубель. Рождение нового искусства». К 170-летию со дня рождения мастера музей вместе с куратором Сергеем Хачатуровым и архитектором Степаном Лукьяновым приглашает в путешествие, которое раскрывает творчество художника с новой стороны.

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