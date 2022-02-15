В России могут запретить продавать крепкий алкоголь в пластике

Госдума 15 февраля может принять законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ», согласно которому предлагается установить штраф за производство и продажу алкоголя с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке, пишут «Известия».
Госдума 15 февраля может принять законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ», согласно которому предлагается установить штраф за производство и продажу алкоголя с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке, пишут «Известия».
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