Аргументы и Факты

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В России могут запретить продавать крепкий алкоголь в пластике

В России могут запретить продавать крепкий алкоголь в пластике

Госдума 15 февраля может принять законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ», согласно которому предлагается установить штраф за производство и продажу алкоголя с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой упаковке, пишут «Известия».

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