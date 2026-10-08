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Елена Малышева возглавила Петрозаводский городской Совет

На первом заседании 30 го созыва Петрозаводского городского Совета депутаты избрали председателем Елену Викторовну Малышеву (фракция «Единая Россия»).

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