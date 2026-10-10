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Русская весна

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Враг попытался атаковать Москву сотнями БПЛА (КАРТА)

Враг попытался атаковать Москву сотнями БПЛА (КАРТА)

За ночь враг отправил на Москву более 400 БПЛА, но силы ПВО Армии России отработали уверенно. С  вечера 9 октября до 08:30 10 октября в сторону Московского региона направлялись 403 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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