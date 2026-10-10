Враг попытался атаковать Москву сотнями БПЛА (КАРТА)

За ночь враг отправил на Москву более 400 БПЛА, но силы ПВО Армии России отработали уверенно. С вечера 9 октября до 08:30 10 октября в сторону Московского региона направлялись 403 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.