Враг попытался атаковать Москву сотнями БПЛА (КАРТА)

За ночь враг отправил на Москву более 400 БПЛА, но силы ПВО Армии России отработали уверенно. С вечера 9 октября до 08:30 10 октября в сторону Московского региона направлялись 403 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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