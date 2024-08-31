Творит такое на глазах у тещи! Лепса засняли за поцелуями с 18-летней невестой

Певец появился в обществе Авроры и ее мамы. Григорий Лепс с невестой Социальные сетиНовый роман 62-летнего Григория Лепса с молодой Авророй Киба стал одним из самых обсуждаемых событий этого лета, и теперь к их отношениях приковано всеобщее внимание.