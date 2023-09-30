Сальдо: в Херсонской области завершился процесс интеграции с Россией

В Херсонской области завершились основные мероприятия по интеграции в экономическую, финансовую, кредитную, правовую системы, а также в систему органов государственной власти России, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
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