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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Захарова: «Россия не понаслышке знает, что такое терроризм»

Захарова: «Россия не понаслышке знает, что такое терроризм»

МОСКВА, 23 марта, ФедералПресс. Начиная с первых минут, когда сообщили о трагедии в подмосковном Crocus City Hall, стали поступать письма, звонки и официальные обращения от глав государств и правительств, международных организаций, НКО, религиозных объединений со словами искренних соболезнований.

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