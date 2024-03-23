Захарова: «Россия не понаслышке знает, что такое терроризм»

МОСКВА, 23 марта, ФедералПресс. Начиная с первых минут, когда сообщили о трагедии в подмосковном Crocus City Hall, стали поступать письма, звонки и официальные обращения от глав государств и правительств, международных организаций, НКО, религиозных объединений со словами искренних соболезнований.