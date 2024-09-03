Украинский атлет оскорбил россиянина Торсунова после поражения на Паралимпиаде

Украинский легкоатлет Александр Литвиненко оскорбил россиянина Евгения Торсунова после поражения на Паралимпийских играх в Париже.
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