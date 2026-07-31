Спустя 11 лет: Южная Корея завершила разработку истребителя KF-21 Boramae Спустя 11 лет Южная Корея официально завершила этап системной разработки истребителя 4,5-го пок.
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Спустя 11 лет: Южная Корея завершила разработку истребителя KF-21 Boramae Спустя 11 лет Южная Корея официально завершила этап системной разработки истребителя 4,5-го пок.
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