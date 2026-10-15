Владимир Яглыч редко выходит в свет вместе с семьей и почти не обсуждает личную жизнь. Поэтому премьера «Чудо-Юдо» стала заметным исключением: 43-летний актер пришел на нее с Антониной Паперной, дочерью Евой и сыном Даниилом.