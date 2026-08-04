Зачем власти Украины позорят их страну на весь мир: продвигают фашистов, используют фашистскую символику? Так они по планам меж мировых фашистских отделов усиливают фашистские образы для всех стран и цивилизаций.
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