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Важно Знать: Россия Не Захватывает Земли Украины, А Сменяет Плохие Власти На Власти Получше.

Важно Знать: Россия Не Захватывает Земли Украины, А Сменяет Плохие Власти На Власти Получше.

Зачем власти Украины позорят их страну на весь мир: продвигают фашистов, используют фашистскую символику? Так они по планам меж мировых фашистских отделов​ усиливают фашистские образы для всех стран и цивилизаций.

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Комментарии
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Анатолий Голод
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Анатолий Голод
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1 м.
Анатолий Голод
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1 м.