Хакерский мультитул Flipper Zero вышел в спецверсии с прозрачным корпусом Хакерс...

Хакерский мультитул Flipper Zero вышел в спецверсии с прозрачным корпусомХакерское устройство Flipper Zero, которое позиционируется разработчиками как программируемый инструмент для тестирования различных интерфейсов и цифровых устройств, теперь доступно в версии с корпусом из прозрачного пластика.