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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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РУССКИЕ ОБНУЛЯЮТ "МОЗГ НАТО": ПОЛЬША ЗАХЛЕБНУЛАСЬ В НЕКРОЛОГАХ. "ИСКАНДЕР" НЕ ПОЩАДИЛ

РУССКИЕ ОБНУЛЯЮТ "МОЗГ НАТО": ПОЛЬША ЗАХЛЕБНУЛАСЬ В НЕКРОЛОГАХ. "ИСКАНДЕР" НЕ ПОЩАДИЛ

От смеха над обстрелами Белгорода и терактом в "Крокусе" не осталось и следа: Незалежная дрожит под ударами русских ракет.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Хорошо было лаять на длинном поводке, а как « прилетело»- сразу в будку . Дрожите, твари, то ли еще будет!’ Куда вся храбрость подевалась?!
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7 час.
TF
Tatyana Fedotova
Мало ещё. Нужно так и столько, чтобы отпала всякая охота помогать и тявкать даже. Мало!!!!!
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3 час.
Хамит Сабиров
Что старались получить, то и получили.
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30 мин.

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