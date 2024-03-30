РУССКИЕ ОБНУЛЯЮТ "МОЗГ НАТО": ПОЛЬША ЗАХЛЕБНУЛАСЬ В НЕКРОЛОГАХ. "ИСКАНДЕР" НЕ ПОЩАДИЛ

ninikooo Митусова Хорошо было лаять на длинном поводке, а как « прилетело»- сразу в будку . Дрожите, твари, то ли еще будет!’ Куда вся храбрость подевалась?!

TF Tatyana Fedotova Мало ещё. Нужно так и столько, чтобы отпала всякая охота помогать и тявкать даже. Мало!!!!!