Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Еда преткновения. Европа боится солнца, голода и русских.

Еда преткновения. Европа боится солнца, голода и русских.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Автор: Сергей Савчук В последние дни произошло несколько событий, ставших апофеозом коллективной западной политики.

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