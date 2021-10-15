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Bloomberg сообщил о скором одобрении SEC биткоин-ETF. Цена актива достигла $60 000

Bloomberg сообщил о скором одобрении SEC биткоин-ETF. Цена актива достигла $60 000

15 октября котировки первой криптовалюты достигли отметки $60 000 на фоне сообщения Bloomberg об одобрении запуска торгуемого на бирже фонда (ETF) на базе биткоин-фьючерсов на следующей неделе.

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