Спутники запечатлели потоп в Сахаре

Паводковые воды и временные озера в северо-западной части Сахары, появившиеся после прохождения циклона / © NASA Earth Observatory Последним примером этого явления стал внетропический циклон, который прошел по северо-западной части Сахары 7 и 8 сентября и затопил обширные территории Марокко, Алжира, Туниса и Ливии — африканских регионов, где дожди выпадают крайне редко.