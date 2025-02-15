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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарханов о матче с Нигерией: «Увидим реальный уровень сборной России. Достойнейший соперник»

«В этом году у сборной России матчи совсем другого уровня. Нигерия — достойнейший соперник, будет очень интересно.

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